Mariborski Vojašniški trg obnovljen čez eno leto

Maribor, 9. avgusta - V Mariboru so po dvoletnem zastoju le stekla obnovitvena dela na Vojašniškem trgu. Novo podobo naj bi trg, ki se nahaja pri osrednji tržnici, dobil čez leto dni, ob tem pa so v SNG Maribor predlagali, da se ga poimenuje po režiserju Tomažu Pandurju. Mnenja glede tega so deljena, a ne zaradi Pandurja, ampak zaradi izbrisa dosedanjega imena.