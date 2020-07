Na konferenci izpostavili nevarnosti nepreverjenih informacij med pandemijo

Maribor, 3. julija - Na dvodnevni konferenci o svobodi izražanja v 21. stoletju, ki jo je organizirala Alma Mater Europaea, so prvi dan govorili o nevarnosti, ki so jo v pandemiji covida-19 predstavljale nepreverjene informacije. Neomejena svoboda govora je škodljiva, je bilo slišati. Dotaknili so se tudi pravnih vidikov pri uporabi ustaških simbolov.