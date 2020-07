V četrtek največ novo odkritih okužb s koronavirusom v Ljubljani in Dravogradu

Ljubljana, 3. julija - V četrtek so okužbe z novim koronavirusom potrdili na različnih koncih Slovenije. Tri so odkrili v občini Ljubljana, dve v Dravogradu ter po eno v Kopru, Domžalah, Cerknici, Moravčah, Ajdovščini, Trbovljah, Krškem, Črenšovcih, Hočah-Slivnici in Staršah. Primere okužb so doslej potrdili v 156 občinah, najmanj 10 primerov pa v 29 občinah.