Pred preoblikovanjem odstop francoske vlade

Pariz, 3. julija - Francoski premier Edouard Philippe je danes francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pričakovano ponudil svoj odstop in odstop celotne vlade, so sporočili iz Elizejske palače. Odstop tlakuje pot preoblikovanju francoske vlade, ki je bilo pričakovano po nedavnih lokalnih volitvah in Macronovi napovedi o spremembah v zadnjih dveh letih mandata.