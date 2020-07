Maribor, 3. julija - Iz mariborske prvoligaške ekipe so sporočili, da bodo njene barve v prihodnji sezoni zastopali štirje celjski rokometaši. Iz Celja so se v Maribor kot posojeni igralci preselili Stefan Žabić, Filip Rakita, Matic Košec in Anže Blagotinšek.