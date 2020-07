Tanja Žakelj: Veselim se borb same s seboj

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 3. julija - Najboljša slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj bo v nedeljo na Črnem Vrhu nad Idrijo branila naslov državne prvakinje, ki ga je lani osvojila še osmič. Kljub pomanjkanju prave konkurence na domačih tleh, se prve tekme po dolgem premoru veseli in ostaja motivirana za to in prihodnje sezone na mednarodni ravni.