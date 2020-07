Istrske občine želijo dejavno sodelovati pri pripravi pomorskega prostorskega načrta

Izola, 3. julija - Slovenija mora do prihodnjega leta v Bruselj poslati pomorski prostorski načrt. Predstavniki okoljskega ministrstva so ga danes predstavili predstavnikom vseh istrskih občin, ki želijo biti partnerice v postopku sprejema načrta. Načrt bi moral po mnenju občin dotakniti tudi vprašanj poplavne varnosti in oskrbe s pitno vodo.