Ljubljana, 3. julija - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom z današnjim dnem do preklica prepoveduje obiske v bolnišnici. Za bolne otroke in umirajoče paciente so obiski možni v dogovoru z osebjem na oddelku, enako velja tudi za prisotnost partnerja pri porodu.