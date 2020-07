Zagorska občina načrtuje gradnjo kolesarske povezave Zagorje ob Savi-Orehovica

Zagorje ob Savi, 4. julija - Zagorska občina načrtuje gradnjo 8,8 kilometra dolge kolesarske povezave od Zagorja ob Savi preko Kisovca in Izlak do Orehovice. Ocenjena vrednost naložbe je nekaj manj kot šest milijonov evrov, od tega je 4,9 milijona evrov kohezijskih in državnih sredstev, preostali denar pa bo zagotovila občina Zagorje ob Savi.