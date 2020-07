Sprejemanje občinskega prostorskega načrta za žago na Gomilskem upočasnjeno

Braslovče, 5. julija - Sprejemanje občinskega prostorskega načrta za žago na Gomilskem, ki jo namerava postaviti škotska družba BSW Timber, napreduje upočasnjeno. Razlog za to so omejitve, ki jih je prinesla epidemija covida-19, je za STA povedal braslovški župan Tomaž Žohar in dodal, da so trenutno v fazi čakanja na seznanitev javnosti z načrtom.