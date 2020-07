V Medvodah in Hrastniku policisti zasegli več kosov orožja

Hrastnik, 3. julija - Hrastniški policisti so pri 65-letniku zasegli pet lovskih pušk, revolver in več kosov streliva in petard ter eksploziv. V Medvodah pa so policisti pri 43-letniku našli laboratorij za gojenje konoplje, pri čemer so zasegli 13 kilogramov te droge, našli pa so tudi pištolo, teleskopsko palico in strelivo za različno orožje, so sporočili s policije.