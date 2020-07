V Celju nadaljujejo dogodke drive-in

Celje, 4. julija - V Celju ta vikend nadaljujejo drive-in dogodke, ki so jih pričeli junija in bodo potekali do konca avgusta. Na celjskem sejmišču bo tako nocoj koncert Ni da ni, na katerem bo nastopil Klemen Slakonja s Small bandom. Vsak petek julija in avgusta pa bodo na sporedu animirani sinhronizirani družinski filmi, komedije in grozljivke.