Ljubljana, 3. julija - Izjava generalnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukara in predstojnice klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjane Lejko Zupanc o trenutni epidemiološki situaciji in o začetku izvajanja ponovnih ukrepov v UKC Ljubljana bo danes ob 13. uri v osrednji avli UKC Ljubljana na Zaloški 2, so sporočili iz UKC Ljubljana.