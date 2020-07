Na vrtu DSP drevi prvi večer poezije in glasbe Svoboda je glagol!

Ljubljana, 3. julija - Na vrtu Društva slovenskih pisateljev drevi pesniki in pisatelji prirejajo prvi večer poezije in glasbe pod sloganom Svoboda je glagol! Na uvodnem srečanju bodo gostili pesnike Borisa A. Novaka, Ervina Fritza, Alenko Jovanovski, Mateja Krajnca in Vinka Möderndorferja. V glasbenem delu bodo nastopili Jani Kovačič in Ženski pevski zbor Kombinat.