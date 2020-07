Na 500. dražbi Ketterer Kunst tudi dela Haringa, Warhola in Wesselmanna

München, 6. julija - Avkcijska hiša Ketterer Kunst bo 17. in 18. julija v Münchnu organizirala svojo 500. dražbo. Na njej bo ponudila dela sodobnih in modernih ameriških umetnikov, kot so Cy Twombly, Keith Haring, Lyonel Feininger, Robert Longo, Andy Warhol in Tom Wesselmann, piše za umetnost specializirani portal Artdaily.