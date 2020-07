Poletje v Tivoliju bo letos že desetič popestrilo dogajanje v Ljubljani

Ljubljana, 3. julija - V parku Tivoli bo v juliji in avgustu potekalo pestro kulturno dogajanje, poimenovano Poletje v Tivoliju. Zvrstilo se bo približno 60 dogodkov s področja vizualne umetnosti, glasbe, filma in literature. Mednarodni grafični likovni center (MGLC), ki program organizira že desetič, za letošnjo izdajo napoveduje še daljši in bolj raznolik repertoar.