Sporočilo uredništvom - podpis sporazuma o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov ter dokumentov v obdobju 2020-2022

Ljubljana, 3. julija - Podpis sporazuma strank in predstavnikov narodnosti v DZ o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov ter dokumentov v obdobju 2020-2022, bo danes ob 12. uri v sejni sobi vlade na Gregorčičevi 25 (fototermin za uradnega fotografa), so sporočili iz kabineta predsednika vlade.