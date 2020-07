Ljubljana, 3. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet povečan na cestah proti večjim mestom. Zastoji so na vzhodni ljubljanski obvoznici pred predorom Golovec proti razcepu Malence, na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani ter na cestah Dol-Šentjakob, Medno-Ljubljana in Škofljica-Lavrica.