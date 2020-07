Newyorške borze končale v zelenem, indeks Nashaq spet z rekordom

New York, 2. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili krepko v zelenem. Tehnološki indeks Nashaq je trgovanje ponovno zaključil z rekordom. Vlagatelje so pozitivno presenetili podatki o zaposlovanju, ki so že drugi mesec zapored občutno presegli pričakovanja, poročajo borzni analitiki.