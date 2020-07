Vojaki, policisti, gorski reševalci in planinci s skupnimi močmi rešili planinko

Nova Gorica, 2. julija - Ekipa za helikoptersko reševanje na Brniku z gorskim reševalcem, zdravnikom in policistom gorske enote, posadka vojaškega helikopterja, bovški gorski reševalci in pripadniki PGD Bovec so danes s skupnimi močmi iz stene Mangarta rešili nemško planinko. Njena noga je bila ujeta med steno in veliko skalo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.