Župan Moravč zaradi okužb s koronavirusom v občini odredil strožje ukrepe od državnih

Moravče, 2. julija - Župan Moravč Milan Balažic je z današnjim dnem na območju občine prepovedal vsakršno javno zbiranje, vključno s treningi, zasebnimi zabavami in mašami, zaprl stavbo občine za fizične osebe, prepovedal obratovanje notranjih prostorov v lokalih in odredil obvezno nošenje mask v vseh zaprtih javnih prostorih. To je storil zaradi rasti števila okužb.