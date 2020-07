Okužbo potrdili pri še enem zaposlenem v mariborskem zdravstvenem domu

Maribor, 2. julija - V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor so okužbo z novim koronavirusom danes potrdili pri še enem zdravstvenem delavcu, ki deluje v organizacijski enoti nujne medicinske pomoči. Posledično so testiranje opravili še pri 20 zaposlenih iz te organizacijske enote, rezultati še niso znani, so sporočili iz zdravstvenega doma.