Virtualno izobraževanje zahteva primerno opremo in dodatna znanja

Ljubljana, 2. julija - Ljubljanska, mariborska in primorska univerza ter novomeška fakulteta za informacijske študije so danes pripravile posvet o novi podobi visokošolskega izobraževanja, ki se je iz predavalnic preselilo na splet. Virtualni prostor zahteva najprej primerno infrastrukturo in visoko usposobljenost vseh, ki jo uporabljajo, je bil glavni poudarek posveta.