Za nadomestilo zaradi brezposelnosti v minulem tednu zaprosilo 1,427 milijona Američanov

Washington, 2. julija - Ministrstvo za delo ZDA poroča, da je v minulem tednu, ki sta ga zaznamovala rast okužb z novim koronavirusom in ponovno uvajanje ukrepov proti pandemiji, po jugu in zahodu ZDA za nadomestilo zaradi brezposelnosti zaprosilo 1,427 milijona ljudi. To je več, kot so pričakovali analitiki.