Črni Kal, 2. julija - Policisti so ob pomoči prevajalca ugotovili, da je bila informacija o pobeglem otroku na območju Kastelca lažna, saj v skupini ilegalnih prebežnikov ni bilo nobenega otroka, so sporočili s Policijske uprave Koper. Iskalno akcijo za domnevno pogrešanim otrokom so tako v širši sestavi prekinili ob 13.30.