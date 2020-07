Županje in župani za boljšo komunikacijo pri črpanju sredstev in ustrezne funkcionarske plače

Dobrovnik, 2. julija - Na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije so se županje in župani seznanili s stanjem črpanja evropskih sredstev za kohezijo in izrazili željo po boljši komunikaciji in večji vključenosti v projekte. Zavzeli so se za uskladitev funkcionarskih plač, da bi te odražale realna plačna razmerja, je navedla skupnost občin v sporočilu za javnost.