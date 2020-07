Hrvaške od sobote ne bo več na zelenem seznamu varnih držav

Ljubljana, 2. julija - Od sobote na zelenem seznamu držav, ki so varne glede covida-19, ne bo več Hrvaške, Češke in Francije, bosta pa na seznam uvrščeni Belgija in Nizozemska, je danes na novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin. Za slovenske državljane sicer ob prihodu iz držav z rumenega seznama ni karantene.