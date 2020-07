Karantenske odločbe se bodo vročale že na meji

Ljubljana, 2. julija - Ministrstvo za zdravje in zdravstveni inšpektorat bosta do sobote vzpostavila sistem vročanja karantenskih odločb že na meji. Minister za delo Janez Cigler Kralj pa bo v petek domovom starejših občanov poslal priporočila, kako ravnati, da ne bi prišlo do vnosa novega koronavirusa v domove, je danes napovedal vladni govorec Jelko Kacin.