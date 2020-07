Evropske borze z močno rastjo; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 2. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes krepko zvišali, potem ko so vlagatelje navdušile novice o padcu brezposelnosti v ZDA in napredku pri iskanju cepiva za covid-19. Nafta se je prav tako podražila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.