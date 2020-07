Vladni predlog aplikacije za sledenje v neskladju s pogoji uporabe Applovih in Googlovih rešitev

Ljubljana, 4. julija - Vlada v okviru četrtega protikoronskega zakona predlaga uvedbo aplikacije za sledenje okužbam, ki bo za okužene s koronavirusom in tiste, ki jim je bila odrejena karantena, obvezna. To pa ni v skladu s pogoji uporabe tehnoloških rešitev velikanov Google in Apple, ki so jih za delovanje tovrstnih aplikacij uporabile številne države v Evropi.