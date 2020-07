V Velenju bodo rudarski praznik zaznamovali s kanonado in budnicami rudarske godbe

Velenje, 3. julija - Ob današnjem Dnevu rudarjev bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada, v praznično jutro pa bodo Velenjčane pospremile budnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje na različnih lokacijah. V Velenju in Šoštanju pa bo premogovnik postavil tudi t. i. cimpre, to so leseni podboji, ki simbolizirajo rov.