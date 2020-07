French Open z gledalci

Pariz, 2. julija - Prireditelji odprtega teniškega prvenstva Francije, ki ga bo Pariz letos zaradi koronakrize gostil konec septembra in v začetku oktobra, so potrdili, da bodo stadioni odprti tudi za gledalce. Število vstopnic pa bo zaradi zajezitve širjenja koronavirusa omejeno na 50 do 60 odstotkov kapacitete tribun, poročajo agencije.