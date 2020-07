Na Mangartsko sedlo hkrati le omejeno število vozil

Ljubljana, 4. julija - Na cesti na Mangartsko sedlo bo danes vzpostavljen prilagojen prometni režim, in sicer bo hkratno število vozil na cesti omejeno. Kot so sporočili z direkcije za infrastrukturo, je to potrebno zaradi "prometne varnosti, pomanjkanja parkirnih mest in umirjanja prometa na območju Mangartskega sedla".