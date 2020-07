Na območju Julijskih Alp letos še krepijo trajnostno mobilnost

Mojstrana, 2. julija - Izkušnje zadnjih let potrjujejo, da vse več obiskovalcev Julijskih Alp ceni ponudbo javnega prevoza. Tako občine na tem območju in javni zavod Triglavski narodni park tudi v letošnji poletni turistični sezoni krepijo in spodbujajo dodatne oblike okolju prijazne mobilnosti, ki so jih predstavili na današnji novinarski konferenci v Mojstrani.