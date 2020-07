Pahor z madžarskim kolegom potrdil odlične odnose med državama

Budimpešta, 2. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes na uradnem obisku na Madžarskem. Z gostiteljem, madžarskim predsednikom Janosom Aderjem, sta potrdila odlične in prijateljske odnose med državama ter med drugim izpostavila, da Slovenija in Madžarska sodita med države, ki so se uspešno soočile z epidemijo novega koronavirusa.