V Levici so se pripravljeni pogovarjati z SD o ustavni obtožbi premierja, tudi v SAB še čakajo konkretne predloge

Ljubljana, 2. julija - V Levici so se pripravljeni pogovarjati z SD o vložitvi ustavne obtožbe premierja, ki jo je omenila Tanja Fajon, je dejal Matej T. Vatovec. Ob tem je bil kritičen do soliranja SD, saj da bi se morali uskladiti in vsebinsko pogovoriti. Tudi v SAB so za možnost ustavne obtožbe izvedeli iz medijev in poudarili, da še ne poznajo konkretnih predlogov.