Podatki z ameriškega trga dela že drugi mesec zapored nad pričakovanji

Washington, 2. julija - Podatki o zaposlovanju na ameriškem trgu dela so že drugi mesec zapored občutno presegli pričakovanja. Ameriški delodajalci so ob odpiranju gospodarstva po osrednjem delu koronske krize junija ustvarili 4,8 milijona delovnih mest več, kot so jih ukinili. Stopnja brezposelnosti je upadla s 13,3 na 11,1 odstotka.