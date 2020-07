V BiH blizu meje s Hrvaško s strelnim orožjem umorjen migrant

Zagreb/Bihać, 2. julija - Policija v Bihaću v Bosni in Hercegovini je danes potrdila, da je umrl migrant, ki so ga hudo poškodovali streli iz lovskega orožja. Preminuli je bil v skupini migrantov, ki so skušali nezakonito vstopiti na Hrvaško. Policija v BiH je sprožila preiskavo, da bi ugotovila, ali se je tragedija pripetila v BiH ali na Hrvaškem.