NIJZ: Trend okužb v Sloveniji trenutno narašča, največ primerov iz tujine

Ljubljana, 2. julija - Trend okužb s covidom-19 v Sloveniji po navedbah Eve Grilc z NIJZ narašča, v sredo so ob 1198 testiranjih potrdili 21 novih okužb. Zabeležili so dve večji žarišči, in sicer na Štajerskem in Koroškem. Prvi je povezan z uvoženimi primeri iz Srbije, drugi pa iz BiH. "Ljudem priporočamo, naj se čim bolj držijo ukrepov," je dejala v izjavi za javnost.