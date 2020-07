Ljubljana, 3. julija - Vsako leto 3. julija obeležujemo dan brez plastičnih vrečk. Gre za pobudo v okviru širšega gibanja za opustitev plastike, Ekologi brez meja pa so ob tem dnevu opozorili na potencial trgovin brez embalaže. V teh trgovinah bo do leta 2023 v EU okoli 10.000 delovnih mest, do leta 2030 bo promet z nepakiranimi izdelki dosegel 1,2 milijarde evrov.