Rebrače bodo verjetno ostale v slovenskem morju

Piran, 3. julija - Med planktonskimi organizmi v slovenskem morju strokovnjaki od leta 2016 dalje redno spremljajo tujerodno vrsto rebrač, ki so vzpostavile svojo populacijo in bodo, kot kaže, tukaj tudi ostale, meni vodja Morske biološke postaje Patricija Mozetič. Razni avtohtoni ožigalkarji pa se pojavljajo ciklično vsako leto in njihov pojav ni nič nenavadnega.