Novomeška bolnišnica bogatejša za novo CT napravo

Novo mesto, 2. julija - V Splošni bolnišnici Novo mesto so zadnje dni bogatejši za novo CT napravo. Ta je stala približno poldrugi milijon evrov, 70 odstotkov naložbe je pokrila država, preostalo razliko je poravnala bolnišnica. Z novo pridobitvijo so v Novem mestu nadomestili 12 let staro tovrstno napravo, ki pa še ostaja v uporabi za manj zahtevne preiskave.