Epidemija novega koronavirusa močno zavrla poslovanje pasjih hotelov, a se stanje izboljšuje

Ljubljana, 6. julija - Lastniki psov imajo na voljo številne pasje hotele in vrtce, ki nudijo dnevno, večdnevno ali večtedensko varstvo in oskrbo ljubljenčkov. Za varstvo se odločajo ob odhodu na dopuste in službeno pot ali preprosto takrat, ko želijo bolj intenzivno oskrbo. Epidemija novega koronavirusa je močno zavrla poslovanje te dejavnosti, a se stanje izboljšuje.