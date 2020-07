Policija prijela Hrvata, ki sta prevažala nezakonite migrante

Novo mesto, 2. julija - Novomeški policisti so v dveh ločenih postopkih obravnavali dva hrvaška državljana, ki sta v avtomobilih prevažala tujce, ki so nedovoljeno prečkali državno mejo. Obema so odvzeli prostost in jima zasegli vozili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.