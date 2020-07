Šketa v odgovoru na Janševo pismo izpostavil neodvisnost in avtonomnost tožilcev

Ljubljana, 2. julija - Generalni državni tožilec Drago Šketa je v odgovoru na pismo premierja Janeza Janše glede protivladnih protestov zatrdil, da tožilstvo deluje učinkovito in zakonito, tožilci pa skladno z ustavo in zakonom. K vladavini prava prispevajo z neodvisnim in avtonomnim delom, s katerim podpirajo pošteno, nepristransko in učinkovito izvajanje sodne oblasti.