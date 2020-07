Največ odkritih okužb s koronavirusom v sredo v Ljubljani in na Ravnah

Ljubljana, 2. julija - V sredo so okužbe z novim koronavirusom potrdili na različnih koncih Slovenije. Po pet so jih odkrili v občinah Ljubljana in na Ravne na Koroškem, štiri v Dravogradu ter po eno v Kopru, Pivki, Mengšu, Oplotnici, Rušah, Cerknici in Moravčah. Primere okužb so doslej potrdili v 156 občinah. V 29 občin so doslej odkrili deset ali več primerov okužb.