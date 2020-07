SID banka izdala prvo "covid-19" obveznico

Ljubljana, 2. julija - SID banka je v sredo na mednarodnih trgih izdala prvo "covid-19" obveznico. Obveznico z ročnostjo petih let je ponudila na javni dražbi, z njo pa je zbrala skoraj 350 milijonov evrov. Letna obrestna mera je bila določena pri 0,125 odstotka, donos do dospetja pa pri 0,141 odstotka, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.