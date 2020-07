Razstava Več kot pogled predstavlja več kot desetletje ustvarjanja Klementine Golija

Kamnik, 3. julija - V Galeriji Miha Maleš bodo ob 19. uri odprli pregledno razstavo Klementina Golija Več kot pogled, na kateri bodo na ogled dela, ki jih je ustvarila med leti 2010 in 2020. Slike akademske slikarke in magistrice likovnih umetnosti Klementine Golija bodo v Kamniku predstavljene kot plod skupnega projekta številnih slovenskih muzejev in galerij.