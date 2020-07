Živa glasba v gostinskih obratih in na terasah dovoljena za do 50 ljudi

Ljubljana, 2. julija - Od torka velja nov odlok o začasni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja, s katerim je vlada zaostrila pogoje za zbiranje ljudi. Med drugim določa, da je živa glasba v gostinskih obratih in terasah dovoljena za do 50 ljudi, za do 500 pa, če je v okviru obrata organizirana javna prireditev. Vlada je objavila tudi odgovore na pogosta vprašanja.