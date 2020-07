Gospodarske družbe osrednje Slovenije lani z 12 odstotkov višjim neto čistim dobičkom

Ljubljana, 2. julija - Družbe v osrednjeslovenski regiji so lani izkazale 2,342 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 12 odstotkov več kot leta 2018. Prihodki so bili višji za pet odstotkov in so dosegli 48,602 milijarde evrov, so na današnji novinarski konferenci povedali v ljubljanski izpostavi Ajpesa. Lansko poslovanje družb ocenjujejo kot uspešno.